+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Картина маслом: феодал и его вассалы? Лукашенко: «У меня в Беларуси хватает не только протестунов, но и оппозиционеров»

Александр Лукашенко готов вести диалог с представителями оппозиции, но не с предателями и террористами. Об этом он заявил сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, прокомментировав смерть в Минске Романа Бондаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

 Кругом враги!


В частности, спросили, есть ли условия, при которых он бы пошел на переговоры с оппозицией и Светланой Тихановской. "Слушайте, о чем я могу разговаривать с человеком, которая уговаривала, просила меня: помогите мне выехать из Беларуси, мои дети там. Она заранее в Литву отправила детей. Уехала туда и делает все во вред Беларуси. О чем мне с ней разговаривать? Мне что, в Литву к ней поехать?" - сказал Лукашенко. 

"Нет темы для разговора. У меня в Беларуси хватает не только протестунов, но и оппозиционеров. Вы не путайте протестующих с оппозиционерами. Ничего подобного. Но они здесь. Вы понимаете, они здесь. И я с ними даже в СИЗО разговариваю", - отметил Лукашенко.

Также он призвал журналистов не путать "протестующих с оппозиционерами", с которыми он встречается "даже в СИЗО". Он упомянул Юрия Воскресенского, который вышел из следственного изолятора КГБ и заявляет, что организует "круглый стол" оппозиции и власти. По словам Лукашенко, Воскресенский "уже вокруг себя собрал несколько десятков человек, которые включились в этот диалог". "Я в курсе дела", — добавил он и заявил, что с ними "точно встретится".

"А с предателями и террористами я какой диалог должен вести?" — спросил присутствующих Александр Лукашенко. Он перечислил различные акции, включая саботаж на железной дороге, который назвал "терактами".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]