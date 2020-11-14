Правозащитники: более 110 человек были задержаны в Беларуси в пятницу

Так, по данным центра несколько десятков людей были задержаны в Минске во время цепей солидарности, во время которых люди на улицах столицы пытались почтить память умершего накануне Романа Бондаренко.





Среди задержанных правоохранителями оказались несколько врачей, руководитель проектов портала tut.by, лидер группы "Стары Ольса" и актер НАДТ им. Горького.





Кроме того, в Косово во время экскурсии была задержана туристическая группа из Солигорска, 54 человека. Часть из них - стачкомовцы "Беларуськалия". Задержанных доставили в РУВД г. Ивацевичи. По информации стачкомитета "Беларуськалия" членов туристической группы обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.





Минск, ноябрь, 2020, dw.com





Также задержания прошли в Бресте, Слуцке, Молодечно, Вилейке, Ляховичах, Клецке, Барановичах, Сморгони и других городах Беларуси, отметили в "Весне".





Как сообщалось, накануне в одном из районов Минска погиб 31-летний Роман Бондаренко. Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга. Была проведена операция, но молодой человек умер 12 ноября.





После того, как стало известно о гибели Бондаренко, граждане Минска устроили вечер его памяти, принесли цветы, зажгли свечи, провели минуту молчания. Больше пяти часов вплоть до полуночи люди со всего Минска приезжали на место происшествия.





Утром в пятницу Следственный комитет обнародовал иную версию произошедшего. "По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения", - сообщили в СК.





По данным комитета, минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося, пишет interfax.by





"В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался", - проинформировали в Следственном комитете.





В пятницу прошли акции в Минске и других городах Беларуси: память Романа Бондаренко почтили минутой молчания, также люди выстраивались в цепочки солидарности. Со вчерашнего вечера минчане несут цветы во двор дома, где жил активист.





Дальнейшие процессуальные действия по выяснению обстоятельств смерти Романа Бондаренко будет вести Генеральная прокуратура Беларуси.





Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью белорусским и зарубежным журналистам в пятницу выразил соболезнования родным Романа Бондаренко в связи с его резонансной гибелью в Минске. Лукашенко заявил, что власти не выгодна эта смерть и призвал не делать на ней политику. При этом он настаивает на верности версии СК о том, что Бондаренко в момент происшествия был пьян.











