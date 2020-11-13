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Мария Колесникова: Так не может больше продолжаться

Адвокату впервые за три недели удалось встретиться с Марией Колесниковой.


Через адвоката Мария Колесникова выразила соболезнования родным и близким убитого Романа Бондаренко.

— Мне нескончаемо больно, и я плачу вместе с вами. В 21 веке в центре Европы нет места убийствам и расправам над мирными людьми. Все мы не можем чувствовать себя в безопасности, пока отдаются преступные приказы. Пока те, кто бьют, пытают и убивают граждан, не ответили за свои преступления.

Главная задача государства заботиться о здоровье и жизни своих граждан.  

Вместо этого вся государственная машина истребляет собственный народ ради сохранения власти одного человека. Так не может больше продолжаться. 

Беларусы, я с вами всем сердцем в это тяжелое время. Прошу, берегите себя и своих близких. Жизнь и здоровье людей — самая главная ценность. 

Люблю Вас. Ваша Маша, — передала слова Марии Колесниковой адвокат, которая наконец сумела с ней встретиться впервые за три недели.
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