Мария Колесникова: Так не может больше продолжаться
Адвокату впервые за три недели удалось встретиться с Марией Колесниковой.
Через адвоката Мария Колесникова выразила соболезнования родным и близким убитого Романа Бондаренко.
— Мне нескончаемо больно, и я плачу вместе с вами. В 21 веке в центре Европы нет места убийствам и расправам над мирными людьми. Все мы не можем чувствовать себя в безопасности, пока отдаются преступные приказы. Пока те, кто бьют, пытают и убивают граждан, не ответили за свои преступления.
Главная задача государства заботиться о здоровье и жизни своих граждан.
Вместо этого вся государственная машина истребляет собственный народ ради сохранения власти одного человека. Так не может больше продолжаться.
Беларусы, я с вами всем сердцем в это тяжелое время. Прошу, берегите себя и своих близких. Жизнь и здоровье людей — самая главная ценность.
Люблю Вас. Ваша Маша, — передала слова Марии Колесниковой адвокат, которая наконец сумела с ней встретиться впервые за три недели.
20:38 13/11/2020
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