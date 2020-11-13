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Арсений Сивицкий: За полгода Беларусь превратилась в Сомали в центре Европы

Те, кто сегодня издевается над безоружными беларусами и кто приказывает им это делать, как минимум предстанут перед международным трибуналом, а если их будут все-таки судить в Беларуси, то за эти преступления у нас предусмотрена смертная казнь.

Арсений Сивицкий: За полгода Беларусь превратилась в Сомали в центре Европы
Политолог Арсений Сивицкий - о ситуации, в которой мы все сегодня оказались.

"Я сначала думал, что все это беспорядочное и непропорциональное применение силы против гражданского населения со стороны силовых структур - следствие глубокого непрофессионализма.

Но недавно с "тихарями" столкнулся один мой знакомый, выходивший за покупками в магазин из своего дома. Он раньше служил сотрудником одного из спецподразделений, поэтому его оценки весьма показательны и свидетельствуют о том, что нанесение максимального вреда здоровью и жизни гражданскому населению - это сознательная установка, которой руководствуются силовики при нападении на граждан. 

То есть речь идет о преступлениях против человечности, 

а не просто каких-то случайных проявлениях превышения служебных полномочий или непрофессионализма конкретных сотрудников, 

А это уже заявка не только международный трибунал, но на смертную казнь, по белорусскому законодательству.

Случай моего знакомого выглядит так: после выхода из подъезда своего дома он направился в магазин. Видя, что ему на встречу бегут около шести немаркированных сотрудников силовых структур со спецсредствами, 

он превентивно встал на колени и положил руки за голову. 

Как только его окружили, последовало несколько ударов дубинкой в затылочную и височные области головы. 

Никакого сопротивления он не оказывал.

Потом его поволокли в микроавтобус, там его продолжили избивать по голове дубинками. Он закрыл голову руками. В итоге его били с такой силой, что сломали руку, которой он прикрывал голову от ударов. Только после того, как эта травма стала заметной, старший группы дал команду прекратить избиение.

Далее его доставили в РУВД, медицинскую помощь не оказывали до тех пор, пока не составили протокол. Позже ему предложили подписать отказ от претензий в адрес ОМОНа под угрозой переквалифицирования дела из административного в уголовное. 

Итог: сломанная рука, черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы.

P.S.: Ещё полгода назад было трудно представить, что Беларусь стремительно начнёт превращаться в Сомали и серую зону в центре Европы с подачи самих белорусских властей.

Беларусь оказалась не просто в положении правого дефолта. Это ситуация, когда само государство, его институты не только не выполняют базовые обязательства по социальному контракту, но и превращаются в источник угроз для жизни и здоровья собственных граждан. 

А при такой постановке вопроса проблемы геополитического выбора, независимости и суверенитета отходят на самый последний план. Поэтому гуманитарная интервенция становится практически неизбежной в подобных условиях.

Эпидемия коронавинуса и кровавый непропорциональный силовой разгон протестов 9-11 августа так ничему и не научил белорусские власти. К концу года, когда общее количество потерь от эпидемии коронавируса в Беларуси достигнет 12-15 тысяч, а количество репрессированных - 40-50 тысяч, для общества легитимность этого государства умрет окончательно", - пишет на своей странице в FB директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. 
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