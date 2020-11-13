Политолог Арсений Сивицкий - о ситуации, в которой мы все сегодня оказались.





"Я сначала думал, что все это беспорядочное и непропорциональное применение силы против гражданского населения со стороны силовых структур - следствие глубокого непрофессионализма.





Но недавно с "тихарями" столкнулся один мой знакомый, выходивший за покупками в магазин из своего дома. Он раньше служил сотрудником одного из спецподразделений, поэтому его оценки весьма показательны и свидетельствуют о том, что нанесение максимального вреда здоровью и жизни гражданскому населению - это сознательная установка, которой руководствуются силовики при нападении на граждан.

То есть речь идет о преступлениях против человечности,

а не просто каких-то случайных проявлениях превышения служебных полномочий или непрофессионализма конкретных сотрудников,

А это уже заявка не только международный трибунал, но на смертную казнь, по белорусскому законодательству.

Случай моего знакомого выглядит так: после выхода из подъезда своего дома он направился в магазин. Видя, что ему на встречу бегут около шести немаркированных сотрудников силовых структур со спецсредствами,

он превентивно встал на колени и положил руки за голову.

Как только его окружили, последовало несколько ударов дубинкой в затылочную и височные области головы.

Никакого сопротивления он не оказывал.

Потом его поволокли в микроавтобус, там его продолжили избивать по голове дубинками. Он закрыл голову руками. В итоге его били с такой силой, что сломали руку, которой он прикрывал голову от ударов. Только после того, как эта травма стала заметной, старший группы дал команду прекратить избиение.





Далее его доставили в РУВД, медицинскую помощь не оказывали до тех пор, пока не составили протокол. Позже ему предложили подписать отказ от претензий в адрес ОМОНа под угрозой переквалифицирования дела из административного в уголовное.

Итог: сломанная рука, черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы.

P.S.: Ещё полгода назад было трудно представить, что Беларусь стремительно начнёт превращаться в Сомали и серую зону в центре Европы с подачи самих белорусских властей.





Беларусь оказалась не просто в положении правого дефолта. Это ситуация, когда само государство, его институты не только не выполняют базовые обязательства по социальному контракту, но и превращаются в источник угроз для жизни и здоровья собственных граждан.





А при такой постановке вопроса проблемы геополитического выбора, независимости и суверенитета отходят на самый последний план. Поэтому гуманитарная интервенция становится практически неизбежной в подобных условиях.



