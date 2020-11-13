Руперта Колвилла. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека





— Произвольные массовые задержания продолжаются — на сегодняшний день, по оценкам, задержано более 25 тысяч человек, в том числе более 1 тысячи человек, принявших участие в акциях протеста солидарности в столице, Минске, и по всей Беларуси 8 ноября, — говорится в заявлении Колвилла.





В ООН напоминают, что в августе организация выразила озабоченность в связи с тем, что не было предпринято никаких действий для расследования сообщений о пытках и задержаниях и привлечения виновных к ответственности.





Последние события в Беларуси, по мнению ООН, лишь усиливают ощущение того, что широко распространенные нарушения прав человека, совершенные во время акций протеста и в местах содержания под стражей, в Беларуси продолжают оставаться безнаказанными.





— Мы напоминаем белорусским властям об абсолютном запрещении пыток и необходимости проведения тщательных, независимых и беспристрастных расследований всех фактов о нарушениях прав человека в целях обеспечения подотчетности, доступа жертв к эффективным средствам правовой защиты и предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.





Все лица, задержанные за выражение своего несогласия или за участие в протестах, забастовках и других мирных акциях, должны быть немедленно освобождены, а выдвинутые против них обвинения сняты, — заявляют в ООН.









В международной организации также прокомментировали гибель Романа Бондаренко. Там призвали белорусские власти провести независимое расследование.





— Его смерть привела к росту напряженности и дальнейшим протестам. Власти заявили, что расследуют инцидент, но

отрицают, что те, кто напал на Бондаренко, принадлежали к спецслужбам.