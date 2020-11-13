Беларусские будни: задержания по всей стране

Вот о чем стало известно правозащитникам





В 12 часов в Беларуси была объявлена неофициальная минута молчания в память о погибшем 12 ноября Романе Бондаренко. Люди в это время стали в Цепи солидарности во многих городах страны.





Сообщается, что на проспекте Независимости в Минске были задержаны несколько человек. Среди задержанных – Агния Лойко, руководительница спецпроектов TUT.BY Мария Ерёма, Алексей Козлов, Юрий Кункевич, Дмитрий Бурый, Юрий Томасов, Андрей Костко, Александр Коржов, Мария Попова.





В Минске также был задержан актер драматического театра имени Горького Игорь Андреев. В 14:19 он коллегам прислал сообщение "задержали менты". Больше никакой информации нет.





Сообщается, что также задержан врач БСМП Владимир Кравец и врач Минской ЦРБ Екатерина Вилюга.





В Бресте задержали на Востоке около 12:20 во время минуты молчания по поводу убийства Романа Бондаренко рядом с местом гибели Геннадия Шутова:





Лидию Лысюк

Ольгу Лещинскую

Игоря Ермоловича

Андрея Жингеровского





Также в Бресте на остановке МОПРа был задержан Роман Решецкий.





В Слуцке во время минуты молчания была задержана Инна Славинская. Также, предположительно, ночью задержан 23-летний Артем Акулич. Он успел позвонить матери и сказать, что его "взяли с краской".





В Молодечно возле "Пингвина" на улице Толстого задержана Жанна Мандрик.





Также известно о задержании во время акции в Вилейке. Среди задержанных – Алексей Сюдак и Андрей Кудик.





В Ляховичах задержали всех мужчин и женщин, которые вышли отдать дань памяти Роману Бондаренко.





Как уже сообщалось ранее, задержан также лидер группы "Старый Ольса" Дмитрий Сосновский. Сообщается, что задержание произошло в Клецке.





В Светлогорске примерно в 13:00 после акции на "Колакале" задержали местного активиста Анатолия Змитровича. Его подвозил на машине какой-то парень, их остановили сотрудники ГАИ. Змитрович вышел из машины и его сразу задержали. Увезли в РОВД.





В Борисове задержана Анастасия Макаренко. Ее доставили местное РОВД.





В Докшицах сообщается о задержании:





Татьяны Дорц,

Ирины Пранько,

Игоря Шаури,

Сергея Плешкуна,

Даяны Ранковской,

Арпина Бадалян,

Вадима Ходаля,

Елена Подберезская.





Сообщается, что они задержаны до суда до понедельника.





В Барановичах задержана на акции Людмила Бобрик, ей удалось позвонить из ГОВД и сообщить родным о своем задержании. Обстоятельства уточняются. Также в Барановичах задержан Александр Маленький.





В Коссово задержали 54 стачкомовцев Беларуськалия, которые поехали туда на экскурсию. Сейчас работников Беларуськалия отвезли в Ивацевичский РОВД. По словам задержанных, силовики хотят установить их личности. Теперь они переписывают их данные.