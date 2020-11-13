Беларусские будни: задержания по всей стране
Задержания во время минуты молчания в память погибшего Романа Бондаренко прошли по всей стране.
Вот о чем стало известно правозащитникам
В 12 часов в Беларуси была объявлена неофициальная минута молчания в память о погибшем 12 ноября Романе Бондаренко. Люди в это время стали в Цепи солидарности во многих городах страны.
Сообщается, что на проспекте Независимости в Минске были задержаны несколько человек. Среди задержанных – Агния Лойко, руководительница спецпроектов TUT.BY Мария Ерёма, Алексей Козлов, Юрий Кункевич, Дмитрий Бурый, Юрий Томасов, Андрей Костко, Александр Коржов, Мария Попова.
В Минске также был задержан актер драматического театра имени Горького Игорь Андреев. В 14:19 он коллегам прислал сообщение "задержали менты". Больше никакой информации нет.
Сообщается, что также задержан врач БСМП Владимир Кравец и врач Минской ЦРБ Екатерина Вилюга.
В Бресте задержали на Востоке около 12:20 во время минуты молчания по поводу убийства Романа Бондаренко рядом с местом гибели Геннадия Шутова:
Лидию Лысюк
Ольгу Лещинскую
Игоря Ермоловича
Андрея Жингеровского
Также в Бресте на остановке МОПРа был задержан Роман Решецкий.
В Слуцке во время минуты молчания была задержана Инна Славинская. Также, предположительно, ночью задержан 23-летний Артем Акулич. Он успел позвонить матери и сказать, что его "взяли с краской".
В Молодечно возле "Пингвина" на улице Толстого задержана Жанна Мандрик.
Также известно о задержании во время акции в Вилейке. Среди задержанных – Алексей Сюдак и Андрей Кудик.
В Ляховичах задержали всех мужчин и женщин, которые вышли отдать дань памяти Роману Бондаренко.
Как уже сообщалось ранее, задержан также лидер группы "Старый Ольса" Дмитрий Сосновский. Сообщается, что задержание произошло в Клецке.
В Светлогорске примерно в 13:00 после акции на "Колакале" задержали местного активиста Анатолия Змитровича. Его подвозил на машине какой-то парень, их остановили сотрудники ГАИ. Змитрович вышел из машины и его сразу задержали. Увезли в РОВД.
В Борисове задержана Анастасия Макаренко. Ее доставили местное РОВД.
В Докшицах сообщается о задержании:
Татьяны Дорц,
Ирины Пранько,
Игоря Шаури,
Сергея Плешкуна,
Даяны Ранковской,
Арпина Бадалян,
Вадима Ходаля,
Елена Подберезская.
Сообщается, что они задержаны до суда до понедельника.
В Барановичах задержана на акции Людмила Бобрик, ей удалось позвонить из ГОВД и сообщить родным о своем задержании. Обстоятельства уточняются. Также в Барановичах задержан Александр Маленький.
В Коссово задержали 54 стачкомовцев Беларуськалия, которые поехали туда на экскурсию. Сейчас работников Беларуськалия отвезли в Ивацевичский РОВД. По словам задержанных, силовики хотят установить их личности. Теперь они переписывают их данные.
18:18 13/11/2020
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