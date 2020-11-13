+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко - о транзите: Никаких преемников - кого народ изберет. Народ уже избрал и его за это убивают!

Лукашенко, общаясь сегодня с некими представителями СМИ стран СНГ ответил на вопрос о транзите власти:


"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит беларусский народ".

Напомним, что беларусский народ уже решил 9 августа, отправив Лукашенко в отставку. Но он ответил народу арестом или выдворением из страны всех своих оппонентов, в том числе избранных народом, и жестокими избиениями, пытками и убийствами этого самого народа, который захотел отстоять свой выбор. 

Причем пытки и убийства продолжаются уже четвертый месяц, и в последнее время с особой жестокостью режим ополчился против лучших представителей народа - врачей, преподавателей, музыкантов, спортсменов. И этот список модно продолжать долго
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]