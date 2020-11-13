Лукашенко - о транзите: Никаких преемников - кого народ изберет. Народ уже избрал и его за это убивают!
Лукашенко, общаясь сегодня с некими представителями СМИ стран СНГ ответил на вопрос о транзите власти:
"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит беларусский народ".
Напомним, что беларусский народ уже решил 9 августа, отправив Лукашенко в отставку. Но он ответил народу арестом или выдворением из страны всех своих оппонентов, в том числе избранных народом, и жестокими избиениями, пытками и убийствами этого самого народа, который захотел отстоять свой выбор.
Причем пытки и убийства продолжаются уже четвертый месяц, и в последнее время с особой жестокостью режим ополчился против лучших представителей народа - врачей, преподавателей, музыкантов, спортсменов. И этот список модно продолжать долго
"Белорусский партизан"
18:04 13/11/2020
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