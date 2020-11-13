Утром 13 ноября в Гродно прошла панихида по погибшему в Минске Роману Бондаренко.









«Смерть этого человека - тоже наш грех. Его убили на глазах у всей страны. Так быть не должно. Помолимся, чтобы Господь остановил насилие и беззаконие, которые происходят в нашей стране. Помоги Бог народу Беларуси», - эмоционально сказал настоятель Покровского собора в Гродно отец Георгий Рой.













На панихиду пришло около ста гродненцев. После поминальной службы некоторые из них выстроились в цепочку памяти.





Через 10 минут к людям в цепи подошли сотрудники милиции и потребовали разойтись. Началась перепалка.





"У вас нет ничего святого!" - эмоционально говорит пожилая женщина милиции.





Милиционеры отошли в сторону, люди в это время начали расходиться. Никого не задержали.









В память о Романе Бондаренко каждый час будет звонить в большой колокол Гродненского Покровского собора.









Позде, в 12 часов, в Гродно прошла акция памяти Романа Бондаренко. Возложить цветы и зажечь свечи к памятнику Фаре Витовта у Советской площади пришли около 500 гродненцев.













За полчаса до акции возле места патрулировали милиционеры, начальник Гродненского ОМОНа и помощник Лукашенко Юрий Караев. Милиция пыталась разогнать людей, но гродненцы жестко прогнали их, заявив, что почтить память убитого - это не преступление.





В 12 часов все проезжающие мимо машины начали сигналить под звон колоколов Фарного костела.











