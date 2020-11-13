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Лукашенко: Никакой революцией здесь не пахнет

Лукашенко назвал пандемию коронавируса ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир. У этих игроков есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь.


Об этом он заявил во время интервью СМИ ближнего зарубежья, фрагмент беседы показали в выпуске новостей на канале «Беларусь 1», передает tut.by

По мнению Лукашенко, мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений, а планета переживает системный кризис.

«Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер», — заявляет Лукашенко.

По его словам, «у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь».

«Парадоксально. Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь как государство состоялась — имеет политический вес и серьезный экономический потенциал», — заявил Лукашенко.

«Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится, цветных революций», — заявил он, добавив, что на самом деле «никакой революцией здесь не пахнет, потому что нет революционеров».

Тем временем в Беларуси уже четвертый месяц проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. 

Акции жестоко подавляются силовиками - безоружных мирных людей избивают, калечат, отправляют на сутки тысячами, на многих заводят уголовные дела - правозащитники говорят уже о более 900 таких дел.
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