Лукашенко: Никакой революцией здесь не пахнет





Об этом он заявил во время интервью СМИ ближнего зарубежья, фрагмент беседы показали в выпуске новостей на канале «Беларусь 1», передает tut.by





По мнению Лукашенко, мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений, а планета переживает системный кризис.





«Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер», — заявляет Лукашенко.





По его словам, «у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь».





«Парадоксально. Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь как государство состоялась — имеет политический вес и серьезный экономический потенциал», — заявил Лукашенко.





«Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится, цветных революций», — заявил он, добавив, что на самом деле «никакой революцией здесь не пахнет, потому что нет революционеров».





Тем временем в Беларуси уже четвертый месяц проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.





Акции жестоко подавляются силовиками - безоружных мирных людей избивают, калечат, отправляют на сутки тысячами, на многих заводят уголовные дела - правозащитники говорят уже о более 900 таких дел.



