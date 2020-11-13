Депутат нижней палаты парламента Беларуси Мария Василевич рассказала, что готовятся изменения в закон "О гражданстве Республики Беларусь". В частности, в него хотят внести новые возможности для лишения белорусского гражданства.





«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», — рассказала депутат нижней палаты парламента Беларуси, передает БелТА.

Кто будет решать, причинил ли тот или иной гражданин «тяжкий вред интересам Беларуси», депутат не уточнила. Как и то, что будет с лишенными гражданства белорусами?

Впрочем, изменения коснутся не всех граждан Беларуси. Тех, кто стал гражданином по праву рождения, не смогут лишать гражданства. Под изменения попадут «лица, которые его приобрели не по рождению, а в результате приема в гражданство Республики Беларусь, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Беларусь». Об этом говорится в пояснении парламента к законопроекту.

Из позитивных изменений, депутат Василевич выделила то, что в законе «предусмотрено право на рассмотрение заявления о приобретении гражданства, даже если в период его рассмотрения лицо признано судом недееспособным«.





Напомним, что законопроект был одобрен в первом чтении 4 июня 2020 года палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь. Внесен был Совмином Республики Беларусь.





Конституция. Статья 10. Гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами. Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство.

А что сейчас в законе?

В действующем законе «О гражданстве Республики Беларусь» есть понятие утраты и выхода из гражданства.





Утрата наступает в том случае, если белорус вступил на службу «службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства».





Также это может произойти по заявлению родителей для детей до 18 лет. Причем дети с 14 лет должны также подтвердить желание отказаться от гражданства Республики Беларусь.





Белорус может утратить гражданство еще и «по основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Беларусь».





Выход из гражданства может быть осуществлен только по заявлению самих граждан.