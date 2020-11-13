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Друзья друзей. Что за зарубежные СМИ, которым Лукашенко дает интервью

Сегодня Александр Лукашенко дает интервью политическим обозревателям Беларуси и ближнего зарубежья.

Друзья друзей. Что за зарубежные СМИ, которым Лукашенко дает интервью
Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», во Дворец независимости прибыли ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Бочков, первый заместитель гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов, политический обозреватель российского «Первого канала» Наталья Поликарпова, глава казахстанского телевизионного информационного агентства «Хабар» Ерлан Бекхожин, продюсер и редактор проектов молдавского телеканала Accent TV Юлия Белянская и главный редактор телеканала «112 Украина» Павел Кужеев.

Что известно об этих СМИ?

Белорусский телеканал ОНТ в представлении особо не нуждается.

ВГТРК также находится во владении российского государства.

«Хабар» контролируется Министерством информации Казахстана.

Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство. Росимуществу принадлежит 38,1% вещателя, еще 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино».

Владельцем оставшихся 49% с начала 2000-х до 2011 года был Роман Абрамович. Потом его доля уменьшалась, так как он получил гражданство Израиля, а по закону «О СМИ» иностранцы не могут владеть более 20% в любой компании — учредителе российского СМИ. Окончательно Абрамович вышел из бизнеса «Первого канала» в марте 2019 года. Его 20% перешли к ВТБ. Недавно этот пакет мог вернуться обратно к Абрамовичу, полагают три собеседника РБК на медиарынке.

Известно, что 29% акций «Первого канала» принадлежат «Национальной Медиа Группе», связанной с Алексеем Мордашовым («Северсталь») и братьями Ковальчуками (банк «Россия»).

Формальным хозяином «112 Украина» местные СМИ называют депутата от Оппозиционной платформы Тараса Козака. Он входит в окружение политика и бизнесмена Виктора Медведчука, который является кумом Путина.

В конце 2019 года Игорь Чайка, сын бывшего главного прокурора России Юрия Чайки, стал совладельцем Accent TV. Оставшаяся доля 49% сохранилась за близким к президенту Игорю Додону Вадимом Чубарой, который до этого был единственным владельцем телеканала.

В России у Чайки есть совместный бизнес с братом президента Игоря Додона Александром Додоном. Они являются совладельцами компании «Промышленный экологический оператор».
news.tut.by
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