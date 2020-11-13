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Постпред России при ООН рассказал о встрече с Тихановской

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал в интервью РИА Новости, что не видит никаких проблем в организованной в ООН неформальной встрече с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

"Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая "формула Арриа", организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег - ред.)", - сказал постпред, цитирует РИА Новости.
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