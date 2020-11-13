Алесь Беляцкий: Ответственность за смерть Романа Бондаренко лежит на МВД
Правозащитники требуют возбудить уголовное дело, провести расследование и наказать виновных в смерти Романа Бондаренко, пишет "Наша Нива".
«Очевидно, что ответственность за смерть Романа Бондаренко лежит на Министерстве внутренних дел и тех, кто отдавал милиции приказ «закрутить гайки». Власти провоцируют еще большую напряженность между ними и народом, — говорит председатель ПЦ «Вясна» Алесь Беляцкий. —
Мы, правозащитники, требуем возбуждения уголовного дела, проведения расследования и наказания виновных. Хотя я понимаю, что Следственный комитет готов закрывать глаза на любой беспредел и насилие, совершенное силовиками. Но я верю, что ни одно преступление, совершенное против людей, не будет прощено. Я призываю людей не впадать в отчаяние и отчаяние и дальше отстаивать свои права человека. Ведь мы — не быдло!»
31-летний минчанин Роман Бондаренко скончался вечером 12 ноября в больнице, где находился в крайне тяжелом состоянии. Вечером 11 ноября неизвестные приехали в легендарный двор «площадь Перемен» срезать ленты. Закончилось все дракой с Романом Бондаренко. Неизвестные избили его, после чего доставили в РУВД, а оттуда — уже без сознания — в больницу.
09:19 13/11/2020
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