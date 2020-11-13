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Мать Романа Бондаренко узнала о его смерти от журналистов

Мать Романа Бондаренко узнала о смерти сына от журналистов.

На "Площади перемен" — стихийный мемориал памяти Романа Бондаренко / Еврорадио​

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала двоюродная сестра погибшего минчанина. 

"Все вокруг стали звонить: и журналисты, и друзья, и все, кто в курсе этих событий... Начали звонить и узнавать, правда это или нет. Я сказала тёте, чтобы она позвонила в больницу, потому что везде пишут, что он умер. Она позвонила — и ей сказали, что это правда. Так что мы узнали это не первыми", — говорит женщина. 

Роман Бондаренко скончался в реанимации больницы скорой медпомощи вечером 12 ноября. Накануне его задержали и жестоко избили неизвестные в масках, которых минская милиция назвала "неравнодушными гражданами". Ночью парня доставили в больницу в состоянии комы из Центрального РУВД Минска. Операция не дала положительного результата — спасти жизнь медики не смогли.
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