Мать Романа Бондаренко узнала о его смерти от журналистов

На "Площади перемен" — стихийный мемориал памяти Романа Бондаренко / Еврорадио​





Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала двоюродная сестра погибшего минчанина.





"Все вокруг стали звонить: и журналисты, и друзья, и все, кто в курсе этих событий... Начали звонить и узнавать, правда это или нет. Я сказала тёте, чтобы она позвонила в больницу, потому что везде пишут, что он умер. Она позвонила — и ей сказали, что это правда. Так что мы узнали это не первыми", — говорит женщина.





Роман Бондаренко скончался в реанимации больницы скорой медпомощи вечером 12 ноября. Накануне его задержали и жестоко избили неизвестные в масках, которых минская милиция назвала "неравнодушными гражданами". Ночью парня доставили в больницу в состоянии комы из Центрального РУВД Минска. Операция не дала положительного результата — спасти жизнь медики не смогли.