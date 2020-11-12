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Майк Помпео сделал очередное заявление по ситуации в Беларуси

Белорусские власти должны освободить всех политзаключенных и начать диалог с обществом. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. Текст обращения появился на сайте Госдепартамента США.

Майк Помпео сделал очередное заявление по ситуации в Беларуси
Текст обращения появился на сайте Госдепартамента США.

Помпео напомнил, что в Беларуси насчитывается более 100 политзаключенных. Эти люди попали под арест за требование своих прав и свобод, за участие в мирных протестах.

"Эти политические заключенные подвергались жестоким условиям содержания под угрозой жизни, в том числе, по надежным сообщениям, и пыткам. Они входят в число тысяч людей, которых несправедливо задерживали с начала жестоких репрессий. Соединенные Штаты поддерживают тех, кто остается задержанным либо считается пропавшим без вести, кто был убит и тех, кто продолжает мирно отстаивать свое право выбирать лидеров на свободных и честных выборах", — подчеркнул госсекретарь США.

От имени Соединенных Штатов он в очередной раз обратился к официальному Минску с призывом немедленно прекратить эскалацию насилия против мирных демонстрантов и освободить всех политзаключенных и других задержанных мирных демонстрантов. 

Помпео предложил белорусским властям начать диалог с Координационным советом и белорусским гражданским обществом (перевод Еврорадио).
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