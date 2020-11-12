Член Координационного совета освобожден из-под стражи

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Координационного совета.





Подробности об условиях освобождения Кривко пресс-служба не сообщает.





Известно, что Кривко задержали в конце августа. Как сообщили тогда в штабе Виктора Бабарико, машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия. Спустя сутки адвокат нашел его на Окрестина. Тогда же стало известно, что ночь Кривко провел в ДФР. Тогда же был задержан и его партнер по бизнесу Андрей Ярошевич. В квартире Кривко, в салоне красоты, которым владеет его жена, а также в машинах задержанных партнеров провели обыски.





Виталий Кривко и Андрей Ярошевич — совладельцы компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп».