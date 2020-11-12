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Член Координационного совета освобожден из-под стражи

Из-под стражи освобожден представитель штаба Виктора Бабарико и член Координационного совета Виталий Кривко.

Член Координационного совета освобожден из-под стражи
Фото из архива Terra Group
Об этом сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Координационного совета.

Подробности об условиях освобождения Кривко пресс-служба не сообщает.

Известно, что Кривко задержали в конце августа. Как сообщили тогда в штабе Виктора Бабарико, машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия. Спустя сутки адвокат нашел его на Окрестина. Тогда же стало известно, что ночь Кривко провел в ДФР. Тогда же был задержан и его партнер по бизнесу Андрей Ярошевич. В квартире Кривко, в салоне красоты, которым владеет его жена, а также в машинах задержанных партнеров провели обыски.

Виталий Кривко и Андрей Ярошевич — совладельцы компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп».
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