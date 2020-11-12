Задержан бывший политзаключенный и журналист Николай Дедок - он сильно избит
12 ноября сотрудники ГУБОПиК и МВД задержали Николая Дедка, блогера, журналиста и бывшего политзаключенного.
МВД сообщает, что "следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок".
По утверждению МВД, Николай "администрировал радикальный телеграм-канал Mikola, где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия".
МВД заявляет, что в квартире нашли "крупные суммы денег в разной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов", а также "коктейли Молотова".
Телеграм-канал Mikola (около 15 тысяч подписчиков) перешел под контроль силовиков.
На видео, которое опубликовало МВД, видно, что
Дедок сильно избит.
Источник: spring96.org
17:47 12/11/2020
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