+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Задержан бывший политзаключенный и журналист Николай Дедок - он сильно избит

12 ноября сотрудники ГУБОПиК и МВД задержали Николая Дедка, блогера, журналиста и бывшего политзаключенного.

Задержан бывший политзаключенный и журналист Николай Дедок - он сильно избит
МВД сообщает, что "следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок".

По утверждению МВД, Николай "администрировал радикальный телеграм-канал Mikola, где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия".

МВД заявляет, что в квартире нашли "крупные суммы денег в разной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов", а также "коктейли Молотова".

Телеграм-канал Mikola (около 15 тысяч подписчиков) перешел под контроль силовиков.


На видео, которое опубликовало МВД, видно, что 

Дедок сильно избит.
Источник: spring96.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]