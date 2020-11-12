Президент Украины госпитализирован - коронавирус





"Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сообщил изданию "Украинская правда" советник Ермака Михаил Подоляк.





"Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть никто из помощников не находится возле президента или возле главы офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - добавил Подоляк.





По его словам, с семьей Зеленский не видится, хотя его жена уже переболела COVID-19.