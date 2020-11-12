Президент Украины госпитализирован - коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, инфицированные коронавирусом, госпитализированы и в настоящее время проходят лечение в Клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами.
"Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сообщил изданию "Украинская правда" советник Ермака Михаил Подоляк.
"Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть никто из помощников не находится возле президента или возле главы офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - добавил Подоляк.
По его словам, с семьей Зеленский не видится, хотя его жена уже переболела COVID-19.
Источник: dw.com
13:19 12/11/2020
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