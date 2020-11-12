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Тихановская: Эта кровь на руках режима

Светлана Тихановская прокомментировала очередное преступление режима против беларусов

момент задержания Романа, скриншот видео

"Вчера на площади перемен был избит Роман БондаренкоСейчас он находится в БСМП в очень тяжелом состоянии. У него сложнейшие травмы головы и отек мозга. После всего, что с ним сделали, Роман может умереть. 

Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что эта кровь – на руках режима, который пытается спасать свое существование ценой жизней беларусов", - прокомментировала очередной факт зверства подчиненых Лукашенко национальный лидер Светлана Тихановская.
"Белорусский партизан"
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