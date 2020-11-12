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Класковский: Переходный период может оказаться сложным и отнюдь не черно-белым

Политический обозреватель Александр Класковский - о декларациях и реальности.

Класковский: Переходный период может оказаться сложным и отнюдь не черно-белым
"Или Александр Лукашенко соглашается на переговоры об условиях своего ухода, или Светлана Тихановская приносит присягу народу в качестве президента, назначает премьера, формирует антикризисное правительство, ЦИК — и процесс пошел. Такова суть двух сценариев транзита власти в Беларуси от Народного антикризисного управления во главе с видным оппозиционером новой волны Павлом Латушко.

Проблема, однако, в том, что на первый вариант Лукашенко явно не собирается идти, а реализовать второй, пока власть в руках нынешнего правителя, тоже невозможно.

Непонятно, допускается ли в первом сценарии, когда договариваются «по-хорошему», участие Лукашенко в новых выборах, но совершенно ясно, что на такие условия он в нынешней ситуации в принципе не пойдет. Ведь по сути такой набор опций выглядит для него как ультиматум о капитуляции.

Недавно Тихановская уже выдвигала режиму ультиматум с дедлайном 25 октября. В тот день протестный марш в Минске оказался самым мощным после августовских событий, но в целом ультиматум не сработал. И прежде всего не получилась национальная забастовка.

Это, вероятно, укрепило Лукашенко в мысли, что надо развивать контрнаступление, перемалывать уличные протесты, душить сопротивление репрессиями. Что мы сейчас и наблюдаем во всей красе.

Тихановская заговорила о том, что нужно менять тактику, однако суть новой тактики пока не излагает. Риторика ее окружения выдержана в духе революционной пропаганды: мол, ура, мы ломим, режим на последнем издыхании, нужно дожать его и уже до конца года добиться назначения даты новых выборов.

Однако Лукашенко твердо намерен выступить у елочки с традиционным поздравлением, причем еще не раз. Да, уличные марши ему неприятны, но он, видимо, сделал вывод, что сами по себе свалить систему они не могут.

Конечно, режим, в котором растет внутреннее напряжение, может расползтись по швам и превратиться в груду лома неожиданно — так в свое время развалился Советский Союз. И какой толчок способен к этому привести, предугадать невозможно.

Но борцам за смену власти и свободные выборы нужно быть готовыми и к тому, что красивой чистой победы в ближайшие месяцы или даже годы может не получиться.

Страшно сказать, но представителям альтернативы, вероятно, придется искать компромиссы с Лукашенко и/или его окружением (эксперты не исключают, что в определенных обстоятельствах оно его может сдать). Переходный период может оказаться сложным, противоречивым и отнюдь не черно-белым.

И потому, сохраняя принципиальные позиции, лидерам борьбы за перемены важно сделать упор на выработку гибкой тактики, поиск механизмов, которые подталкивали бы власти к диалогу.

Пока же мы видим уклон в революционные декларации, которые звучат красиво, но не предлагают реалистичных сценариев и не учитывают всей сложности сегодняшнего кризиса", - пишет Александр Класковский. 
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