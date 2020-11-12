На основателя фонда помощи пострадавшим BY_help завели уголовное дело

В этой связи привлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу один из основателей компании BY_help Алексей Леончик.





«В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу», – говорится в сообщении СК.





Согласно данным СК, якобы "установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие".





На самом деле речь идет о тех людях, кто пострадал от зверств силовиков или правящего режима был избит или покалечен во время протестов или лишился работы из-за своей гражданской позиции.





"В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест", – говорится в сообщении СК.





Тем временем Алексей Леончик 10 ноября писал на своей странице в Facebook, что "по требованию СК, КГБ или подобной институции началась массовая блокировка счетов получателей нашей помощи", говорил о более 60 подтвержденных сообщениях о блокировке счетов.