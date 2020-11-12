+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

На основателя фонда помощи пострадавшим BY_help завели уголовное дело

Следственный комитет заявил об аресте средств, поступивших в страну на счета некоторых пострадавших от зверств силовиков беларусов - незаконная влсть заявляет, что эти деньги прежнахначены для финансирования протестных акций.

В этой связи привлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу один из основателей компании BY_help Алексей Леончик.

«В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу», – говорится в сообщении СК.

Согласно данным СК, якобы "установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие".

На самом деле речь идет о тех людях, кто пострадал от зверств силовиков или правящего режима  был избит или покалечен во время протестов или лишился работы из-за своей гражданской позиции.

"В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест", – говорится в сообщении СК.

Тем временем Алексей Леончик 10 ноября писал на своей странице в Facebook, что "по требованию СК, КГБ или подобной институции началась массовая блокировка счетов получателей нашей помощи", говорил о более 60 подтвержденных сообщениях о блокировке счетов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]