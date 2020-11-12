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К Колесниковой 20 дней не пускают адвоката, ей не приходят письма

Члена президиума Координационного совета Марию Колесникову намеренно изолируют от внешнего мира — к ней не приходят письма, адвокатам уже 20 дней не позволяют посетить ее, ссылаясь на карантин в камере.


Об этом заявила адвокат Колесниковой Людмила Казак, сообщает TUT.by.

Адвокат последний раз была у подзащитной 22 октября. Уже 26-го ей заявили, что Мария — контакт 1-го уровня по коронавирусу, ее камера на карантине и встреча с ней невозможна. Когда сроки карантина прошли, 2 ноября, Людмиле сказали, что у Марии взяли тест, и до получения результата карантин снят не будет, хотя симптомов болезни у нее нет.

Лишь 9 ноября адвокату по телефону сказали, что карантин снят. В жодинской тюрьме ей оформили все пропуски, но в итоге так и не пустили к Колесниковой, сказав, что по телефону ее неправильно проинформировали и карантин продолжается. Когда он будет снят, неизвестно.

А сегодня Людмила Казак получила от Марии письмо. Та пишет, что карантин в камере, по ее мнению, «фейковый». Также она сообщила, что не получает никаких писем, последнее письмо, пришедшее от отца, было датировано 29 сентября.

«Вывод из этого напрашивается один: скорее всего, это искусственно созданная ситуация, чтобы у Колесниковой было полнейшее отсутствие контактов с внешним миром. Мария также пишет, что все ее обращения к руководству тюрьмы, которые она подавала еще до 22 октября, проигнорированы. Хотя мне начальник тюрьмы позавчера сказал, что все жалобы Марии рассматривает. Я всю эту ситуацию расцениваю как намеренную изоляцию Колесниковой от внешнего мира», — сказала Людмила Казак.

Напомним, Мария Колесникова, экс-глава штаба Бабарико и одна из лидеров Координационного совета, была похищена в Минске 7 сентября и после неудачной попытки выдворить ее из страны официально задержана 8 сентября. Ее поместили в тюрьму в Жодино. Мария признана фигуранткой уголовного дела против Координационного совета, ее обвиняют по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности РБ. Какие именно высказывания Марии следствие считает преступными, неизвестно.

Адвокаты много раз пытались добиться изменения ей меры пресечения на залог, домашний арест и т.д., ходатайствовали о прекращении уголовного преследования, но все их жалобы и ходатайства были отклонены. Недавно Марии было продлено содержание под стражей до 8 января.
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