“Общественный диалог по разрешению кризиса не может иметь место, если в нем не участвуют претендент на пост президента Светлана Тихановская, Координационный совет, НАУ и политические лидеры, подвергнутые репрессиям и находящиеся под арестом. В случае, если кто-то из арестантов будет присоединен к данному бутафорскому круглому столу, это будет являться свидетельством морального и физического давления, оказываемого властью на заложников”, – заявил Павел Латушко.





Незаконные аресты, пытки в тюрьмах нельзя назвать иначе, кроме как захватом заложников для мести и шантажа. Ни о каких встречных шагах со стороны власти нельзя говорить, пока имеют место такие события. Свидетельства Лилии Власовой, Елены Левченко, Змитера Дашкевича и тысяч других репрессированных об условиях нахождения в тюрьмах ужасают всех здравомыслящих людей, отметил Латушко.





Вести диалог в ситуации, когда человек, который должен быть гарантом Конституции, ее ежедневно нарушает, равно как и другие органы власти, невозможно. Переговоры невозможны, когда в стране происходят преступления против человечности, дискредитированы институты власти, разрушена независимая судебная система и подавлен институт адвокатов.





То, что инициирует сейчас власть, – это еще одна попытка сменить акценты и обмануть общество, избежав ответственности. Любые переговоры в данной ситуации – это не разговор на равных, это разговор с теми, кто шантажирует демократическое общество Беларуси заложниками, заключил Павел Латушко.











