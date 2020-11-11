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Тихановская объяснила с кем и о чем готова вести переговоры

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, как должны начаться переговоры с властями Беларуси.


«Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога. Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем здании пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого», — передали слова Тихановской в ее пресс-службе.

Политик отметила, что, «как и все мирные белорусы, хочет настоящего диалога», пишет telegraf.by

«Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа – Координационного совета. Случиться это может при исполнении неизменных требований: остановке насилия, освобождении политзаключённых и заявлении об уходе Лукашенко», — рассказала лидер оппозиции.


«Честно выполните эти условия – и представители народа сядут за стол переговоров. Мирные белорусы прошли слишком сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей. Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы», — обратилась к властям Светлана Тихановская.

Ранее Телеграф сообщил, что глава партии БНФ Рыгор Костусев принял участие в записи передачи на ОНТ, в которой также снялся Юрий Воскресенский, ранее намекнувший, что он «правая рука» Лукашенко.
В тоже время, Александр Лукашенко ранее заявил, что готов выполнить все желания «народного творчества», как он назвал планируемое властями «Всебелорусское народное собрание».
А по словам главы правительства Беларуси Романа Головченко, который возглавляет оргкомитет мероприятия, на него позовут людей с разными мнениями, но с одним условием.
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