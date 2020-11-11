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Президент Мюнхенской конференции - Лукашенко: что делать, чтобы не бежать из страны на российском вертолете

Президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказал свое мнение о вариантах разрешения внутриполитической ситуации в Беларуси.

Президент Мюнхенской конференции - Лукашенко: что делать, чтобы не бежать из страны на российском вертолете
Фото пресс-службы президента Беларуси, носит иллюстративный характер
Он считает, что Александр Лукашенко сможет избежать сценария бегства из страны, если запустит процесс передачи власти.

Ишингер отметил, что белорусы не похожи на украинцев, они не стремятся идти в ЕС или РФ.

фото: Комсомольская правда

Белорусы понимают, как много проблем у России, многие за период кризиса разочаровались в действиях РФ.
Я очень надеюсь, что найдется путь, который позволит Лукашенко понять, что его легитимность исчерпана, – пишет «Европейская правда», цитируя Ишингера.

Президент Мюнхенской конференции заметил, что в интересах Лукашенко самому предложить путь передачи власти. 

Однако такая передача не должна означать, что РФ поглотит Беларусь.


Ишингер сказал, что Лукашенко все же может принять вариант россиян, которые готовы предложить ему спокойную и безопасную старость, пишет belnovosti.by

Лукашенко, как подчеркнул Ишингер, может купить жилье в Москве и жить там спокойно. 

Он выразил надежду, что Александр Лукашенко запустит механизм передачи власти и избавит себя от необходимости бежать из страны на российском вертолете.
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