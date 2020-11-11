Мир в Карабахе, ультиматум - Пашиняну

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Оппозиционные фракции парламента Армении предъявили ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну, передает ria.ru



"Мы даем Пашиняну время для отставки, а также требуем созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу", — заявил представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.





Если требование не будет выполнено, то 12 ноября оппозиция решит вопрос «устранения Пашиняна и его политической команды от власти», добавил он.





«Партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. В повестке заседания — отставка Пашиняна», — добавил Сагателян.





Ранее оппозиция объявила о создании Комитета национального спасения и пообещала «спасти проданные предательством земли».





Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.





Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку передадут три района. В регион входят российские миротворцы.



