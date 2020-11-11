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Класковский: Для Лукашенко мысль о расставании с креслом невыносима

Смена власти - обычное дело для демократических стран. Но для Лукашенко мысль о расставании с креслом невыносима. Политический обозреватель Александр Класковский прогнозирует, что Беларусь ожидает очень горячая весна.

Класковский: Для Лукашенко мысль о расставании с креслом невыносима
Смена власти — обычное дело и железный закон для демократических стран. Вон Дональд Трамп сколько бы ни ерепенился, а уйдет как миленький, освободит Белый дом для Джо Байденапишет Класковский в своем телеграм-канале. 

Но для Александра Лукашенко мысль о расставании с креслом очевидно невыносима. Белорусского вождя постоянно гложет чувство, что у него хотят отнять страну, повелевать которой он так привык.

«Наши же протестуны, беглые особенно, которые сидят там в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем и возьмем Беларусь тепленькой. Ни черта подобного, не возьмут они Беларусь. Тепленькой», — эмоционально рассуждал Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

По поводу фразы, что вождь не отдаст Беларусь тепленькой, публика сразу стала мрачно шутить: видимо, хватка не ослабнет, пока любимая не станет холодненькой.

Смех смехом, но намерение Лукашенко удержать власть любой ценой очевидно перевешивает все рациональные соображения. Он даже велел не пускать назад в страну уехавших «умных белорусов». Действительно, пусть остаются тупые плюс ОМОН — чем не идеал страны для пожизненного правления?

Это, конечно, горький стеб. На самом деле в стране остается и останется масса тех, у кого все в порядке с мозгами, руками, нравственностью и личным мужеством. 

Множество белорусов по-прежнему настроены на борьбу за смену режима, честные выборы, свободную страну.

Властная верхушка не учитывает или не хочет признавать серьезность и масштаб таких настроений, сдвигов в массовом сознании. И это может сильно ее подвести. Как ни зачищай крамолу, вернуть Беларусь в состояние «как до выборов» уже не получится.

Полицейское же государство очень затратно. Не факт, что такая модель долго протянет при истощении ресурсов режима, внешнем и внутреннем давлении на него.

Возможно, сейчас под влиянием ряда факторов (репрессии, усталость, холодный сезон и пр.) масштаб уличных акций уменьшится. Но недовольство изрядной части граждан никуда не денется, а грядущие экономические тяготы его разогреют.

И Беларусь, с большой долей вероятности, ожидает такая горячая весна, которой еще не бывало.
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