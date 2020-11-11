







РУВД расположено рядом с многоэтажками, жители которых успели заснять в таком положении задержанных сначала днем, а потом ближе к ночи. При этом в стране нет ни одного закона, который бы позволял такое отношение к административно задержанным, пишет tut.by





Правозащитники называют это «вопиющим беззаконием». Однако в самом РУВД считают, что ничего не нарушили и отношение к задержанным было «довольно гуманным, превышения служебных полномочий не было».





Обратимся к закону. Согласно Закону «Об органах внутренних дел», законность, уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, а также гуманизм являются одними из основных принципов деятельности милиции.





Согласно ПИКоАП, физическое лицо, в отношении которого применено административное задержание, срок которого длится свыше трех часов, должен содержаться в местах, определяемых органами, ведущими административный процесс.





Места определены «Правилами содержания физлица, в отношении которого применено административное задержание»:





- это специально предназначенные помещения органов внутренних дел, в том числе





- комнаты для задержанных лиц оперативно-дежурных служб, камеры изоляторов временного содержания, центры изоляции правонарушителей органов внутренних дел,





- специально оборудованные помещения и камеры изоляторов временного содержания органов пограничной службы, помещения органов государственной безопасности.

Список исчерпывающий, и внутреннего двора РУВД в нем нет.

Журналисты пытались получить комментарий у пресс-секретаря Советского РУВД, однако специалист на больничном и, как сказали в управлении, ее никто не заменяет.





В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома получить комментарий также не удалось. Пришлось записаться как гражданину (не как сотруднику интернет-ресурса) на личный прием к заместителю начальника милиции общественной безопасности Советского РУВД Сергею Дроздову.





— А какой закон запрещает так удерживать задержанных? — вопросом на вопрос ответил он. — Ничего такого я не вижу, закон не нарушен, к ним было довольно гуманное отношение. Это люди, которых задержали за участие в несанкционированным массовом мероприятии.





Протоколы были составлены в течение трех часов с момента задержания. Это наше право их так держать, в том числе в целях безопасности личного состава и с учетом эпидемиологической ситуации.





Дроздов также уточнил, что развести людей быстрее по изоляторам не могли — слишком много было задержанных. Сослаться на закон, позволяющий такое отношение к административно задержанным, он не смог.





На реплику, что такое отношение к одной из задержанных в Центральном РУВД стало предметом рассмотрения в Комитете против пыток ООН, сказал, что «это их мнение,

мы не превысили никаких полномочий».





Что такое пытка?





Согласно Конвенции против пыток, это любое действие, которым человеку умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается,





а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия.





Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток.





Конституция и Международный пакт о гражданских и политических правах гласит: никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию.





Белорусским уголовным законодательством пытки отнесены к преступлениям против безопасности человечества (ст. 128 УК) — наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью. Это преступление без срока давности.





Отметим, что практика удерживать так задержанных не новая, о таких фактах сообщалось еще в 2017 году — в Центральном, Московском РУВД Минска. В этом году ситуация только усугубилась.





В августе 2020-го людей не просто держали с поднятыми руками на стене, а на земле, причем в некоторых случаях — всю ночь. Правозащитники расценивают это как пытки.



