Правда, у политика есть определенные требования, которые должны быть выполнены перед переговорами: освободить политзаключенных, расследовать факты насилия против мирных граждан и начать соблюдать действующую Конституцию.





"Зачем разработывать новую, если сегодняшняя не выполняется?",- рассуждает Костусев.





Свои условия он озвучил во время записи программы "ОбъективНо" на ОНТ, где Воскресенский рассказывал о своих попытках склонить оппозицию к диалогу с властями.



