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Костусев готов сесть за "круглый стол" с Воскресенским - он назвал условие

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев - один из тех, кто сядет за "круглый стол" с Юрием Воскресенским.

Правда, у политика есть определенные требования, которые должны быть выполнены перед переговорами: освободить политзаключенных, расследовать факты насилия против мирных граждан и начать соблюдать действующую Конституцию.

"Зачем разработывать новую, если сегодняшняя не выполняется?",- рассуждает Костусев.

Свои условия он озвучил во время записи программы "ОбъективНо" на ОНТ, где Воскресенский рассказывал о своих попытках склонить оппозицию к диалогу с властями. 

"Мне сказали, что я выдвигаю властям ультиматум. Но это наши неизменные требования", - говорит Костусев @euraradio.
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