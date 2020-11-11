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Воскресенский зарегистрировал "Круглый стол" - по адресу, где был офис Бабарико

«Рот КГБ» Юрий Воскресенский зарегистрировал «Круглый стол демократических сил», который станет «оператором национального диалога от оппозиции». Такая информация прозвучала в эфире ОНТ.



Новая организация хочет стать политическим коворкингом и площадкой для генерации политстартапов в Беларуси.

Как обратило внимание «Еврорадио», информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил» создали 13 дней назад, в конце октября. Что особенно цинично, адрес учреждения — улица Веры Хоружей, 25/1, помещение 6. Именно здесь располагался офис Виктора Бабарико и офис Координационного совета.


По словам «рта КГБ», с ним в контакт уже вступили представители КС и выслали «десятки страниц с предложениями», вот только совет ничего об этом не знает: он опроверг слова Воскресенского и заявил, что никакой диалог с ним не ведет.
Источник: kyky.org
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