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Тихановская заявила о необходимости изменить тактику протестов

Светлана Тихановская в интервью телеканалу "Дождь" заявила о необходимости изменить тактику протестов в Беларуси.


По её словам, это необходимо, "чтобы людей не подставлять". В минувшее воскресенье в Минске было задержано более тысячи человек. Силовики не дали протестующим собраться в одну колонну и провести традиционное шествие, передает "Еврорадио".

"Возможно, изменится "картинка", людей станет меньше, потому что уже на подходах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе", — говорит Тихановская. По её словам, над сменой тактики "ведётся большая работа", детали которой пока не озвучиваются.

Светлана Тихановская заявила, что задача прежняя — продолжать акции протеста по воскресеньям и другим дням, "продолжать давление на режим".
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