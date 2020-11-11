Виктор Шендерович: Стратегически никакого Лукашенко уже нет

Стратегически Лукашенко проиграл, а белорусы победили





Я думаю, что Лукашенко абсолютно безразличен Путин. Теперь он борется за свою жизнь. Сам загнал себя в такой угол, когда речь идет о том, что без власти у него нет жизни, по крайней мере, на свободе…





Стратегически Лукашенко проиграл, а белорусы победили. Стратегически никакого «президента» Лукашенко нет. Ни юридической, ни смысловой легитимности нет…





Куда может убежать Лукашенко





В Ростов, как Янукович. Может, в Китай. Понятно, что будет цепляться за власть до последнего. Даже путинской власти может надоесть в буквальном смысле платить за это безумие. Сколько Россия содержит тиранов во всем мире, а в самой стране не хватает средств на собственные госпитали. Если это надоест Путину и потери от Лукашенко превысят страх Путина иметь дело со сравнительно независимой властью... Был вариант Бабарико, но этот пункт мы проскочили, два месяца назад надо было делать. Сегодня Беларуси хочется совсем на свободу, а не перейти из-под власти Лукашенко под власть Путина.





Почему продолжение протеста гарантирует жизни политзаключенным





Количество людей, выходящих на улицы белорусских городов, обеспечивает жизнь политическим заключенным. Он (Лукашенко — ред.) поймет, что волна спала, что ему можно уже совсем все. Кровь на нем уже есть, и большая кровь, и она его не остановит.





Выборы США отвлекли внимание от событий в Беларуси. Отошел фокус внимания. Это очень хорошо для Лукашенко и очень плохо для всех нормальных людей. Администрация Байдена будет уделять какое-то внимание событиям в Беларуси. Чем больше будет внимания, чем дороже будет платить Лукашенко за насилие; чем больше будет санкций, чем больше будет экономических потерь и личной угрозы, тем больше вероятность, что хотя бы не будет крови.





Важно, чтобы Лукашенко понимал, что будет трудно платить за насилие. Чем больше будет давление внутри страны и снаружи, чем это будет организованнее, тем больше шанс, что насилие не будет в совершенно кровавую плоскость переходить. Беларусь не должна выходить из фокуса внимания.