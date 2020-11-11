Канада обеспокоена высылкой британских дипломатов из Беларуси

Об этом заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, пишет REFORM.by





«Канада поддерживает Великобританию и глубоко обеспокоена необоснованной высылкой дипломатов из Беларуси. Мы поддерживаем народ Беларуси в обеспечении соблюдения и уважения прав человека», — написал он в твиттере.





9 ноября беларусский МИД объявил персонами нон грата заместителя посла Великобритании в Беларуси Лизу Тамвуд и атташе по вопросам обороны Тимоти Уайта-Бойкотта «ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента». 10 ноября Великобритания приняла симметричные меры, выслав двух беларусских дипломатов.