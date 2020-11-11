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«За 4,5 месяца заключения до меня дошли письма лишь от нескольких человек. Постоянную переписку получилось установить только с родственниками и парочкой друзей. У остальных по какой-то загадочной причине так и не получилось „прорваться“», — написал Эдуард в ответ на письмо Ольги Мжельской.





«Но сейчас я держу в руках твое письмо и улыбаюсь. Хорошо, что я никогда не использовал emoji — в письмах не надо изменять привычке ставить двоеточие и скобку:)», — продолжает Эдуард.





Он написал, что на данный момент содержится в камере с одним человеком и редко бывает на прогулках.





«Гулять, гулять, гулять и разговаривать. Много говорить. Тут с прогулками и разговорами проблемы. Уже месяц нахожусь в камере с одним человеком. Вообще, я с ним все 4,5 месяца. Но сейчас мы ютимся. В маленькой камере вдвоем, а до этого жили втроем. Максимум нас было 5 человек. Это я к тому, что общение тут очень ограниченное и мы порой друг другу надоедаем. Вот пару дней назад поспорили. И почти два дня провели в молчании. Ничего страшного, но забавна сама ситуация», — описывает свои будни политзаключенный.





Эдуард Бабарико сообщил, что полтора месяца назад его по неизвестной причине отправили в одиночку, где он провел две недели.





«Еще 1,5 месяца назад меня чего-то сослали в одиночную камеру, где я провел 2 недели. С утра до ночи рисовал и читал. Потом, по возвращении к соседям, не мог наговориться:)», — шутит он.





Сын Виктора Бабарико заверяет, что чувствует себя хорошо, хотя условия содержания называет ужасными.





«У меня все хорошо! Психологически, ментально и физически — полный порядок. Ужасает, что люди в XXI в. могут содержаться в таких условиях. Но уверен, что Беларуси осталось еще немного потерпеть — дальше будет только лучше. Последний месяц проглатываю книги одну за другой. До этого чередовал чтение, шахматы, рисование, йогу, медитацию, упражнения. А последний месяц почему-то могу только читать. Странно :)», — поделился своими впечатлениями Эдуард Бабарико.





Напомним, Виктора и Эдуарда Бабарико задержали утром 18 июня 2020 года, когда они отправились сдавать подписи в избирательную комиссию. Их обвиняют в экономических преступлениях. Правозащитники и белорусское общество считают преследование Виктора и Эдуарда Бабарико политически мотивированным. Виктор Бабарико являлся основным конкурентом Александра Лукашенко на выборах. Эдуард присутствовал на нашумевшей встрече Лукашенко с политическими заключенными в СИЗО КГБ.

