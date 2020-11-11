



В своей эмоциональной речи Наталья Кочанова выразила недоумение тем фактом, что медики выходят на акции протеста и солидарности с задержанными ранее коллегами, пишет TUT.BY





— Сегодня, если есть у кого-то такая необходимость, работают диалоговые площадки. Если есть какая-то потребность: учреждение ваше, университет, поликлиника, больница хотели бы встретиться с кем-то из руководителей или высших должностных лиц, руководства страны — мы готовы встретиться с вашими коллективами. Диалога на улицах не будет — предупредите их, — отметила она. — Если кто-то хочет высказать свое мнение, пожалуйста, мы готовы к диалогу. Но не в формате этих выходов и протестов! Это крайне плохо! Это ни к чему хорошему не приведет.





Кочанова подчеркнула, что если руководству учреждений здравоохранения не удается решить вопросы со своими подчиненными, то она готова приехать сама, а также руководство Минздрава.





— Но на улицы мы не пойдем с ними разговаривать. Мы готовы к диалогу, но он должен быть цивилизованным, — заявила председатель Совета Республики.





— Вот просто так выражать свое протестное мнение, выходя зачем-то на улицы, непонятно для чего… Я еще понимаю, мы встречаемся со студентами, разговариваем с ними, но когда взрослые люди, состоявшиеся люди занимаются этим, на мой взгляд, это неправильно, — высказала она свое мнение.





Она также прокомментировала задержания медиков во время акций солидарности.





— [Задерживают] не за убеждения, они у каждого могут быть свои, за нарушения закона! Когда люди выходят на несанкционированные мероприятия и нарушают общественный порядок. Вот за что их привлекают к ответственности. И будут привлекать впредь, мы правовое государство, где действуют законы. И соблюдение законов обязательно для всех. Не надо устраивать вакханалию! Все эти мирные акции ни к чему хорошему не приводят, — считает Кочанова.





Она посоветовала руководителям разговаривать с людьми, поскольку то, что происходит, «не красит систему здравоохранения», а также отметила, что «руководитель = идеолог».





Наталья Кочанова также упрекнула руководство Белорусского профсоюза работников здравоохранения.









— Если люди выходят из организации, значит, вы не дорабатываете. Включайтесь в работу очень активно, проедьтесь, поговорите с людьми, у вас же есть разветвленная сеть профсоюзных активистов.





В завершение Наталья Кочанова высказала свое мнение: «Так как поступают медики сейчас иногда — это по крайней мере странно».





С 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста. Активное участие в них принимают и медики — это началось после того, как в больницы стали поступать люди, пострадавшие от насилия силовиков. Когда медиков стали задерживать, их коллеги продолжили выходить — но уже на акции солидарности. В субботу, 7 ноября, напомним, несколько десятков человек были схвачены на протестной акции врачей возле 1-й больницы в центре Минска. 9 ноября судили больше 10 из них. Известных медиков, которых некем заменить, отправили на «сутки». 10 ноября судебный конвейер продолжил свою работу — врачей с многолетним стажем отправили отбывать 12−15 суток ареста.

