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Турция вместе с Россией будет контролировать соблюдение режима тишины в Карабахе - Эрдоган

Эрдоган назвал документ, подписанный накануне лидерами России, Армении и Азербайджана, правильным шагом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / фото REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией будет контролировать соблюдение режима тишины в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает турецкое Anadolu со ссылкой на пресс-службу президента по итогам его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Европейская правда.

Эрдоган назвал документ, подписанный накануне лидерами России, Армении и Азербайджана, "правильным шагом на пути к окончательному решению" вопроса Карабаха.

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Согласно сообщению, Эрдоган отметил, что Турция вместе с Россией будет следить за соблюдением режима тишины через Совместный центр, который должен быть сформирован на территории, контроль над которой перешел к Азербайджану. "Глава турецкого государства отметил, что российская сторона также несет значительную ответственность в этом вопросе", - говорится в сообщении.

В коммюнике Кремля по итогам разговора о создании центра и роли Турции в нем не упоминается - отмечается лишь, что стороны договорились "о дальнейшем плотном взаимодействии в контексте реализации комплекса мер", предусмотренных в документе, который 9 ноября подписали Россия, Армения и Азербайджан.

Война в Нагорном Карабахе: что известно

Утром 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие. В Армении и непризнанной республике Нагорный Карабах объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.
Азербайджан ввел военное положение с 28 сентября.

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, в зоне конфликта будут размещены российские миротворцы.

Позже в СМИ появился полный текст соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах: история конфликта


Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.
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