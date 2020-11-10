Произошло историческое событие.





Джо Байден, кандидат от демократической партии, победил на президентских выборах в США. Должность вице-президента в его аппарате займет Камала Харрис. Как Харрис пробивалась к верхушке американской власти и чего можно ждать в будущем от ее политики — об этом пишет Forbes.

Black Lives Matter

Камала Харрис — «55-летняя черная женщина»: именно так политик называет себя сама, подчеркивая свою идентичность и как темнокожей, и как женщины. Отец Камалы иммигрировал в США с Ямайки, а мать приехала из Индии. Таким образом, Харрис олицетворяет то, традиционно считается преимуществом Америки — возможность для любого человека добиться чего угодно, независимо от цвета кожи, гендера и других факторов.









Выбор Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты от демократов произошло на фоне продолжающихся антирасистких протестов Black Lives Matter. Темнокожие американцы и те, кто их поддерживает, вышли на улицы городов Соединенных Штатов после убийств полицейскими Джорджа Флойда и Бреоны Тейлор — людей, которые, как уверены протестующие, были виноваты только в том, что родились с темным цветом кожи. Харрис в тандеме с Байденом теперь станет первой женщиной-вице-президентом: до сих пор женщины не занимали столь высокого поста, не говоря уже о президентском кресле. Ближе всех к этому подошла в 2016 году Хиллари Клинтон, которая в итоге проиграла Дональду Трампу.





Харрис за свою политическую карьеру уже приходилось ломать стереотипы. В 2017 году она стала сенатором штата Калифорния, оказавшись второй афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на этой должности. Вдохновила Камалу начать сложный путь в политике ее мать Шьямала, иммигрантка из Индии, активистка и исследовательница рака груди. Глядя на нее и других гражданских активистов, Камала Харрис с детства заинтересовалась борьбой за права человека. Она получила степень бакалавра в Говардском университете и образование в области юриспруденции в Университете штата Калифорнии, после чего стала работать в местной прокуратуре. Харрис, которая является частью сразу нескольких дискриминируемых групп, понимала: не всем повезло так, как ей — и она должна бороться за ущемленных в правах людей.

Разоблачать богатых, помогать бедным

В 2003 году Камала Харрис стала окружным прокурором Сан-Франциско. На своем посту она занималась не только преследованием преступников, но и их реабилитацией и возвращением в общество — ведь именно на это, в конечном итоге, направлена пенитенциарная (уголовно-исполнительная) система. В частности, она предложила, чтобы впервые осужденные по статьям, связанным с наркотиками — а больше половины из них составляют мужчины-афроамериканцы, то есть, члены уязвимой группы, — получали возможность закончить школу и устроиться на нормальную работу.





После двух сроков в должности Камала Харрис была избрана генпрокурором штата Калифорния. И она опять была «первой» — среди всех афроамериканцев и всех женщин страны, кто получил такую должность.





Работу Харрис на позиции генпрокурора Калифорнии можно сравнить с поведением Робин Гуда: она преследовала богатые корпорации, которые неправомерно заработали большие деньги, и работала над тем, чтобы получить компенсации для ущемленных в правах. Например, во время кризиса на рынке недвижимости, который разразился в 2007-2010 годах, многие американцы не могли вовремя оплачивать ипотеку, и банки (не всегда строго законным образом) отнимали у них жилье. Камала Харрис выиграла для калифорнийцев, потерявших свои дома в этот период, компенсации на общую сумму в $25 млрд.





Генпрокурор штата в США — это не просто исполнитель и представитель власти в прокуратуре региона, но и активный участник политической жизни. На своей должности Харрис помогла защитить закон, противостоящий климатическим изменениям в Калифорнии: он обязывает фабрики переходить на более экологичные способы производства, автопроизводителей — продавать больше электрокаров, а власти — закупать экологичный общественный транспорт. Также Харрис выступала за закон о защите пациентов и доступном здравоохранении для граждан.





Когда Харрис избрали на пост сенатора, ее миссия не изменилась. Она звучит так: бороться за права всех групп населения в Калифорнии. За три года на позиции сенатора Харрис выступила с инициативой о повышении минимальных зарплат, принялась за реформу судебной системы (которая, по мнению американцев, является несправедливой), занималась продвижением права всех граждан на медицинскую помощь, боролась с эпидемией алко- и наркозависимости, помогла большему числу работающих родителей получить помощь с уходом за детьми.





В своем твиттере Камала Харрис возмущается тем, что осенью администрация Трампа хочет повысить размер пошлины за получение гражданства — ведь это помешает многим людям вроде родителей Харрис исполнить их «американскую мечту», даже если они выполнили все требования для натурализации. Она выражает благодарность фермерам, которые продолжают работать во время пандемии и экстремальной жары в Калифорнии, и благодаря этому у американцев на столах есть еда. Харрис беспокоится о том, что пожарным не хватает ресурсов для тушения лесных пожаров в ее штате — и обращается к федеральному правительству за поддержкой. Все это всего за пять дней с 17 по 21 августа, уже после избрания ее на должность вице-президента от Демократической партии.

Почему назначение Камалы Харрис — знаковое событие для Америки?

Американский ресурс Fatherly почти сразу после объявления Джо Байденом своего кандидата в вице-президенты опубликовал статью под названием: «Как говорить со своими детьми о Камале Харрис». Авторы объясняют, что выбор Байденом Харрис как своей соратницы — событие историческое и в своем роде поворотное. Почему?





Назначение Камалы Харрис — важное достижение феминисткого и антирасистского движений, хороший повод поговорить о значении гендера и расы в истории. И поговорить не только с детьми, но и со взрослыми.





Спустя несколько дней после заявления Байдена Харрис опубликовала в своем твиттере напоминание о столетней годовщине 19-й поправки к конституции — той самой, что позволила женщинам голосовать. Сегодня, 100 лет спустя, Камала Харрис претендует на второй по важности пост в стране. «Мы помним тех женщин, у которых было достаточно смелости и амбиций для того, чтобы принести изменения в общество — включая черных женщин, таких как Харриет Тубман, Ида Веллс, Соджорнер Трус и Мэри Черч Террелл. Давайте почтим их труд тем, что продолжим их борьбу», — написала Харрис.





В последние сто лет, хотя женщины и выдвигались в президенты, и претендовали на пост вице-президента, ни одна из них успеха так и не достигла. Почему так? Простое объяснение для детей, которое, возможно, важно и для всех нас: есть группа людей у власти, которые не хотят перемен. Но, помимо властных структур, есть еще и общество — и, судя по протестам в США, оно перемен не просто хочет, но и отчаянно требует.





Камала Харрис символизирует эти изменения в американском обществе. Она, как и ее соратник Байден, придерживается левоцентристской политики — это прогрессивное течение для сегодняшней Демократической партии США. Американское общество требует социальной справедливости, равноправия и защиты — черная женщина, прошедшая путь от обычной темнокожей дочери иммигрантов до потенциального будущего президента США, а также известная своей борьбой с дискриминацией, отлично подходит для воплощения такой политики в жизнь.



