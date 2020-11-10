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Появилась новая карта Нагорного Карабаха

Территория непризнанной Нагорно-Карабахской республики значительно уменьшится, как и контролируемые Арменией территории.

СМИ опубликовали обновленную карту Нагорного Карабаха после подписания соглашения об окончании военных действий. Как теперь будет выглядеть регион, показало РБК.

Как известно, согласно соглашению, Армения должна передать Азербайджану ряд территории, пишет telegraf.by

Так, до 15 ноября должен быть передан Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

При этом будет создан Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу.

 
Согласно соглашению, в регионе разместят около двух тысяч российских миротворцев, которые уже начали прибывать в Армению.

С полным текстом соглашения по ситуации в Нагорном Карабахе можно ознакомиться по ссылке.
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