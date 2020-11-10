UDF.BY поинтересовался у экспертов, стоит ли рассматривать это событие как переломный момент в противостоянии власти и общества.

«Протестные настроения будут обретать другие формы»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что срыв протестного марша рано рассматривать как поворотное событие.









«Помимо иных факторов вроде давления силовиков понятно, что в том, как люди выходят на улицу, могут существовать сезонные спады. Мы переходим к зимнему сезону, и уличная активность, скорее всего, будет спадать. Но это не значит, что протестные настроения исчезают: вероятно, они будут обретать какие-то другие формы и накапливаться», – сказал Казакевич.





Сохранению протестных настроений способствуют власти.





«Чтобы протестные настроения спали, должны быть решены проблемы, которые их вызвали. Пока мы видим, что власти в данном направлении не продвинулись», – считает Казакевич.





Марши численностью в сотни тысяч человек не заставили действующие власти пойти на переговоры с обществом. Теперь же массовость уличных протестов вообще под вопросом. Так что может принудить режим все же пойти на диалог?





«Совокупность факторов. Протестное давление будет иметь эффект только в случае долгосрочного характера. Еще более усложнить положение власти может экономическая ситуация. Плюс внешнее давление. Совокупность этих трех факторов с высокой степенью вероятности может вынудить власти пойти на диалог», – полагает Казакевич.





Внешнее давление Москвы продолжится.





«Хотя пока не очень понятно, какие результаты оно будет иметь. Смогут ли власти отбиться от него? Прокатит ли симуляция диалога?», – отметил политолог.





Казакевич добавил, что протесты в Беларуси уже привели к таким результатам, как делигитимация Лукашенко как президента, ослабление его позиций внутри страны и за ее пределами, деорганизация вертикали, готовность режима к диалогу – пусть пока только на своих условиях.

«У режима нет ответов на вопрос, как успокоить людей»

Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что переломный момент в белорусских протестах пока был только один.





«9 августа, когда с особым цинизмом и наглостью были сфальсифицированы результаты президентских выборов, что запустило весь процесс. Больше Беларусь прежней не будет. Лукашенко недавно выдал свое желание: чтобы все было так, как до выборов. Но так уже не будет. Протесты примут другие формы, а у режима нет ответов на вопрос, как успокоить людей», – сказал Корнеенко.





Связывает ли он массовые хапуны и жестокие действия силовиков с назначением нового министра внутренних дел Ивана Кубракова?





«Не уверен, насколько там руководит министр. Вероятно, прямые приказы отдает сам Лукашенко: когда действовать мягче, когда жестче. У него нет стратегии, только импульсивные решения. Властям не стоит праздновать победу по тому факту, что маршу 8 ноября не дали собраться – но протестующие ведь были и они не боятся, что видно по огромному количеству задержанных», – считает Корнеенко.





Он не берется прогнозировать, что будет происходить дальше и в какие формы выльется «ненависть большинства людей к режиму Лукашенко». Но вернуть прежнюю лояльность общества властям уже не удастся.





«Триггером к новому всплеску протеста может стать экономический кризис и забастовка: ОМОН к станкам не поставишь, у них руки не для это сделаны», – считает Корнеенко.





Что может заставить власть начать переговоры с обществом?





«Лукашенко, возможно, уже ничего не заставит. Но, возможно, большинству из чиновничьего аппарата затяжной политический кризис надоест. Поэтому, как я понимаю, сейчас стоит задача втянуть в неправовые действия как можно больше чиновников, чтобы связать их круговой порукой. Но, думаю, разум должен возобладать», – отметил Корнеенко.



