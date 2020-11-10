Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов - о том, какое нас ждет будущее в случае нашего поражения. Спойлер: мы должны быть мужественными и сильными, чтобы победить, потому что в стране с Лукашенко и его боевиками у абсолютного большинства беларусов будущего нет!





"Я сегодня пошел на рынок. Он недалеко от моего офиса, можно сходить в обед. Хотел купить соленой грудинки. Пошел в маске, все как положено, чин чинарем. Сказать, что я был удивлен — значит, ничего не сказать, когда торговка, у которой я покупаю, сказала: «Видели, видели вас в Интернете. Кто-то интервью брал у вас про все, ну вот про это».





Они меня там, в мясном ряду, все прекрасно знают, как и я их, но кто я и чем занимаюсь, конечно же, раньше никого не волновало. Женщина эта, с которой произошел диалог, сидит там, сколько я себя помню (а помню я себя довольно давно).





И вот что я из этого для себя понял. Судя по тому, каким медиа за последнее время я давал комментарии, продавец в мясном ряду теперь смотрит на ютубе либо «Еврорадио», либо «Радыё Свабода».





Я бесконечно рад за коллег, что они приросли такой аудиторией. Представить себе эту женщину потребительницей контента любого из этих двух СМИ еще несколько месяцев назад я не смог бы, наверное, даже в бреду. Но невозможное становится возможным.





Я помню, как в 2011 году мой сосед, старый еврей Аркадий, который очень гордился тем, что он еврей и постоянно ругал славян «потому что пьяницы и не работают», рассказывал мне, как «по телевизору все равно ничего не скажут, поэтому я пошел к своему внуку, у него стоит этот интернет, и он мне включил такую передачу, «Белорусский партизан», и я весь день эту передачу читал». Цитирую практически дословно, потому что такие вещи не забываются.





Чувствуете эту совершенно невообразимую кашу, где «передачу» (потому что ж информацию передают, потому и передача) читают? Когда у человека все это еще в голове не укладывается, но он уже твердо знает, что надо пойти к внуку, чтобы узнать правду.





В 2020 году в Беларуси победа Интернета как источника информации выглядит совершенно очевидной и бесспорной. Власть имеет в сети очень слабые позиции и пытается их наверстать репрессиями против журналистов и СМИ.





Путь совершенно нелепый, потому что все, чего этим можно добиться, если уж взяться по максимуму — уход информационного поля в Телеграм, где не будут действовать никакие правила вообще.





В течение многих лет у режима было два, если так можно выразиться, «конкурентных» преимущества: сила и ложь. Используя ТВ, они постоянно травили и дискредитировали любых оппонентов, поэтому столько времени общество и пребывало в иллюзии, что «оппозиции нет».





Сегодня, утратив влияние этого инструмента, режим ведет дело к тому, чтобы оппозиции реально не существовало, опять же, чисто физически. То есть, чтобы все сидели в тюрьме. Это — единственное, что осталось из инструментов влияния на внутреннюю политическую жизнь.





И это — тупик. Такое положение делает невозможными варианты восстановления белорусского режима как политического субъекта. Политика — это история про коммуникации, доверие, легитимность.





Человек с автоматом может быть военным, полицейским, или разбойником; человек с дубинкой может быть сотрудником или хулиганом; человек за рулем водомета — это сотрудник за рулем водомета и не более того. Но ни первый, ни второй, ни третий — не политики.









С неполитиками не ведут политических и, как следствие, экономических отношений. Для населения они не являются легитимными руководителями, которым можно было бы доверить свои деньги или при которых можно было бы вдохновенно трудиться, зная, что это — на благо страны. Для руководителей других государств такие типы не являются равными, с которыми можно о чем-либо договариваться.





Именно поэтому такой расклад может быть лишь временным, притом, временной промежуток этот — весьма ограничен. Опыт Северной Кореи — скорее историческое исключение, но ведь даже там власть Кимов держится не только на насилии, но и обожании, пусть и выдрессированном, со стороны населения.





Режим сейчас, вполне возможно, попытается выдрессировать белорусов по северокорейскому образцу. Потеряв чистое информационное влияние, других вариантов не остается.

Будущее страны же будет зависеть лишь от того, насколько белорусов окажется возможным подвергнуть такой «дрессировке».