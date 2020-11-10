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Пашинян: "Это большая неудача для нас, большая катастрофа"

Армянский премьер признал неудачу в карабахском конфликте, но, говорит, что без соглашения ситуация была бы еще хуже.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял на себя ответственность за сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха ситуацию. Последние события с подписанием соглашения с Азербайджаном он прокомментировал в Facebook во вторник, 10 ноября.

«Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам», — сказал он.

Премьер отметил, что необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха. «Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны», — отметил Пашинян.


Кроме того, он заявил, что война могла быть предотвращена, если бы Ереван согласился отдать пять районов вокруг Карабаха, пишет telegraf.by

«Могла быть предотвращена война? Да, если бы мы согласились на сдачу пяти районов вокруг Карабаха. Но и в этом случае статус Карабаха не был бы окончательно решен. Что бы вы мне сказали, если бы я спросил — сдать эти территории вокруг Карабаха? Думаю, что никто бы не согласился, в том числе и я», — отметил Пашинян.

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