"Они понимают, что власть их кинет, но пути назад нет"
Бывший спецназовец Игорь Макар рассказал о своем бывшем командире Николае Карпенкове, а также призвал беларусов продолжать мирный протест, а силовиков – не исполнять преступные приказы.
Бывший спецназовец, старший лейтенант Игорь Макар, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз», оставил службу еще в середине нулевых, после чего возглавил службу охраны экс-кандидата в президенты Александра Козулина, а с 2006 года он находится в политической эмиграции.
В интервью радио Свабода Макар рассказывает о своем бывшем командире, нынешнем главе печально известного ГУБОПиКа Николае Карпенкове, о том, как заключенных прогоняют через строй с дубинками, в чем разница между «людьми в черном» и «людьми в оливковом», а также призывает беларусов продолжать мирный протест, а силовиков – не исполнять преступные приказы.
17:37 10/11/2020
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