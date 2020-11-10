Британский МИД вызвал на ковер белорусского посла

Ермолович (в центре) еще в должности министра финансов на одном из совещаний у Лукашенко, архивное фото





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона.





Там ему указали, что "единственный путь вперед — проведение новых выборов и привлечение к ответственности виновных в насилии в отношении демонстрантов".