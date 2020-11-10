Зеркальный ответ: Британия выслала двух беларусских дипломатов
Великобритания приняла решение выслать двух белорусских дипломатов из страны в качестве зеркального ответа на действия Минска.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
«Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на неоправданную высылку британских дипломатов», — написал он.
Накануне режим Лукашенко объявил персонами нон грата двух британских дипломатов
МИД Британии отреагировал на это, назвав действия официального Минска незаконными.
16:39 10/11/2020
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