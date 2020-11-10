



Президент РФ заявил, что Беларуси сегодня приходится противостоять давлению, санкциям и провокациям.





Свое видение ситуации в Беларуси Путин изложил, выступая во вторник на саммите ШОС в режиме видеоконференции.





По его словам, его белорусские друзья "испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне".





В такой ситуации Путин считает недопустимым навязывание белорусскому народу внешних решений.





«Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги», — цитирует Путина tass.ru









Но советуем господину Путину называть вещи своими именами и не путать Беларусь и Лукашенко. Как он сам говорил - мухи отдельно, котлеты отдельно.





Под "давлением и санкциями" находится не Беларусь и беларуский народ, а лично Лукашенко и его прикорытники.





А, делая подобные заявления, Путин поддерживает исключительно этих (не)людей, тем самым провоцируя беларусский народ на негативное отношение к России.







