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Подпевала: Путин заявил о "беспрецедентном" давлении на Беларусь

Путин в очередной раз поддержал Лукашенко, провоцируя всплеск русофобских настроений среди беларусов.


Президент РФ заявил, что Беларуси сегодня приходится противостоять давлению, санкциям и провокациям.

Свое видение ситуации в Беларуси Путин изложил, выступая во вторник на саммите ШОС в режиме видеоконференции.

По его словам, его белорусские друзья "испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне".

В такой ситуации Путин считает недопустимым навязывание белорусскому народу внешних решений.

«Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги», — цитирует Путина tass.ru.


Но советуем господину Путину называть вещи своими именами и не путать Беларусь и Лукашенко. Как он  сам говорил - мухи отдельно, котлеты отдельно. 

Под "давлением и санкциями" находится не Беларусь и беларуский народ, а лично Лукашенко и его прикорытники. 

А, делая подобные заявления, Путин поддерживает исключительно этих (не)людей, тем самым провоцируя беларусский народ на негативное отношение к России.
"Белорусский партизан"
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