+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Он еще угрожает! Лукашенко выставил частникам ультиматум: "ячейка" ФПБ или ликвидация

Лукашенко угрожает частным предприятиям ликвидацией в случае отсутствия на предприятии "ячейки" ФПБ


"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен. 

Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, то эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести предложение. Шутить мы не будем больше.

Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране", - заявил Лукашенко, уже в который раз отождествляя себя лично со всем государством.

Но, напомним, что это абсолютно разные и на данный момент уже несовместимые вещи.


И, кстати, согласно ст. 2 закона "О профессиональных союзах", "граждане РБ имеют право добровольно создавать по своему выбору профсоюзы, а также вступать в профоюзы при соблюдении их уставов".

Но кому-то у нас "иногда не до законов"...
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]