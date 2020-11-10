«Высылка из Беларуси двух британских дипломатов, которые законным образом наблюдали за ходом протестов, абсолютно необоснованна. Лукашенко не может скрыть тот факт, что он угнетает своих же граждан.





Доминик Рааб. Единственный способ выйти из этой ситуации — это провести свободные и честные выборы и привлечь к ответственности виновных в насилии против демонстрантов», — написал в своем Twitter глава британского внешнеполитического ведомства





Напомним, накануне двое британских дипломатов — военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд — были объявлены в Беларуси персонами нон грата.





В вечернем выпуске новостей на телекананле ОНТ сообщили, что британские дипломаты наблюдали за ходом акций протеста в Минске.





— По информации правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов, — заявил закадровый голос в сюжете.





Дипломатам также вменяется в вину то, что они с мая этого года не раз встречались с представителями правозащитных организаций, а также неправительственных структур.





В сюжете Тимофи Уайт-Бойкота также назвали «кадровым разведчиком» и рассказали о его опыте работы в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке и Украине.





Лиса Тамвуд, как сообщается в сюжете, координировала работу брюссельского бюро ВВС, журналисты которого прибыли в Беларусь для освещения работы штаба Тихановской и акций протестов.





"Хотел бы подчеркнуть, что указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц", — сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.





Британские дипломаты уже покинули Беларусь.