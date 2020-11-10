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Беларусы массово выходят из провластного профсоюза. А Лукашенко хочет внедрить эту гидру к частникам

До конца года должен быть решен вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях, заявил сегодня Лукашенко

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", - сказал он, общаясь с главой ФПБ Михаилом Ордой.

Этот так называемый профсоюз за все месяцы творящегося в стране беспредела не защитил права ни одного незаконно уволенного или избитого силовиками рабочего, а также никак не обозначил свою позицию относительно творящегося в стране насилия со строны правящего режима и правового дефолта.
"Белорусский партизан"
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