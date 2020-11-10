8 ноября силовики с особой жестокостью расправлялись с мирными гражданами, вышедшими на улицы своих городов. В результате задержанными оказались более тысячи человек.





Политический обозреватель Александр Класковский в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал, что придало уверенности власти в подавлении протестов и почему новая волна более массовых акций неизбежна.





Эксперт указал на целый ряд факторов, которые власть сейчас принимает во внимание. Один из немаловажных — требование Кремля «справиться с ситуацией» в ограниченные сроки.





— Есть и ряд других причин, благодаря которым Лукашенко почувствовал себя более уверенно. Прошел августовский пик его страхов, когда с одной стороны были массовые протесты, а с другой еще не было понятно, какую позицию займет Москва во внутрибелорусском кризисе.





Появился ряд факторов, которые работают против уличных протестов: некоторая психологическая усталость, световой день сокращается, ухудшается погода. И какого-то видимого большого эффекта протесты не дают.





Возможно, власть подбодрило и то, что в полной мере не сработал ультиматум Светланы Тихановской. Предприятия не остановились.





Плюс назначение нового министра МВД, которому, наверняка, хочется показать, что он расторопнее и решительнее своего предшественника. Судя по всему, он стянул вчера силы из регионов и дал генеральную битву.





В представлении власти, сложился удобный момент для того, чтобы перейти в решительное контрнаступление, отсюда и зашкаливающая жестокость на вчерашнем марше, — объяснил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политический обозреватель.





Однако, по его словам, даже задавив полностью уличные протесты, ситуацию в стране властям стабилизировать не удастся. Одна из причин — ошибочное восприятие действительности людьми, которые находятся в руководящем аппарате.





— Главная проблема власти не решится, потому что у нее нет цельной картины восприятия действительности. Окружение Лукашенко привыкло мыслить в репрессивной логике. К тому же эти люди, наверное, частично верят в мифологию и стереотипы, которые сами же и создали. О некоем узком слое радикалов, которых подталкивает Запад свергнуть режим.





Они полагают, что, задавив этих радикалов, все остальные будут сидеть как мышь под веником. При этом власти не оценивают реально масштаб недовольства нынешним режимом и масштаб тех изменений, которые произошли в массовом сознании, — отметил Класковский.





По его мнению, результатом нынешней жесткой реакции властей на акции протеста может стать временное снижение уличной активности.





— Лукашенко даже если отдает себе отчет в том, что он утратил популярность, что его рейтинг очень низок, действует по принципу: раз они меня не любят, то пусть хотя бы боятся.





И сбить волну протестной активности таким образом властям в какой-то степени удастся. Но нужно различать две вещи — уличную активность и внутреннее недовольство. Это недовольство властью никуда не денется!









Более того, оно возрастает, когда люди видят, когда их, родственников, знакомых, коллег бьют, хватают, увольняют.





Все это приводит к состоянию, как в той старой песне — «кипит наш разум возмущенный». И кипение будет продолжаться. А через какое-то время сработает любой триггер: не дай Бог, трагические события или же прогнозируемое резкое ухудшение экономической ситуации.





Это может привести к вспышке широкого забастовочного движения, потому что пролетарская ненависть к тем, кто, как скотину, загоняет людей на работу, тоже закипает, — отметил политический обозреватель.





Противодействие властям, по его словам, привело общество к формированию новых форм протестов. Немаловажную роль в разрешении ситуации эксперт отводит неформальным гражданским инициативам, которые получили небывалое развитие в последнее время.





— Сам Лукашенко оказался во внешнеполитических клещах. Хоть Путин и поддержал его поначалу, очевидно, что теперь Москва недовольна Лукашенко, как бы он не пытался пустить ей пыль в глаза, дескать, уже и протесты подавил и общественный диалог развернул.





С другой стороны, Запад усиливает санкции. При этом Лукашенко начал какую-то хитрую игру и снова надеется выкрутиться.





Возможно, ему удастся не стабилизировать ситуацию, но пригасить именно уличную активность. Поэтому общество сейчас будет делать акцент на другие виды активности.





Мы видим, как в последние месяцы возникли горизонтальные связи: дворовые сообщества, неформальные группы, очень сильно развилось волонтерство и много всяких новых инициатив. Эту инфраструктуру, неформальные структуры гражданского общества властям будет трудно разрушить. И это та база, на которой через какое-то время сформируется и начнется новая волна протестов.





Они неизбежны. И в то время как ресурсы режима (и экономические, и психологические) иссякают, а в самой вертикали и среди силовиков идут процессы брожения, протесты могут быть более мощными, — уверен Александр Класковский.