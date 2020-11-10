Партия «Процветающая Армения» сообщила о подготовке законопроекта по дератификации соглашения по Нагорному Карабаху. Депутат от партии Наира Зограбян заявила: для обеспечения кворума необходимо, чтобы к их инициативе присоединились депутаты от партии «Мой шаг». К этому же призывали и демонстранты у здания парламента.

Депутат партии «Процветающая Армения» Геворг Петросян заявил, что оппозиция планирует добиться созыва внеочередного заседания парламента Армении, на котором поставят вопросы о снятии режима военного положения и отставки премьер-министра.





Сегодня утром Никол Пашинян заявил, что находится в Армении и продолжает выполнять свою работу на посту премьер-министра. Он написал у себя в Facebook о краже своих вещей из апартаментов премьер-министра после того, как ночью в парламент ворвались протестующие.





«Из апартаментов премьер-министра украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы. Все это, конечно, «во имя Родины», — написал Пашинян. СМИ публикуют кадры погромов.





Президент Армении Армен Саркисян заявил, что из СМИ узнал о подписанном заявлении по Карабаху, в обсуждении он не участвовал.





Он заявил, что «решение карабахского конфликта имеет общенациональное значение и любой шаг, который касается жизненных интересов и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа, любые действия, принятие любого решения, тем более подписание документа, должно быть результатом всеобъемлющих консультаций и обсуждений».





Президент инициирует политические консультации по ситуации.





Силовики в здании парламента, куда прорвались протестующие. Фото: Reuters





Минобороны и Генштаб страны выступили с совместным заявлением о том, что армия сделала все возможное, чтобы противостоять противнику, но пришло время остановить кровопролитие. Ведомства заявили, что должны выполнять решения военно-политического руководства страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа и оценки ситуации.





Они призвали народ воздержаться от действий, способных расшатать основы государственности.